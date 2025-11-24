Alstom annonce la signature d'un protocole d'accord avec le ministère des Transports d'Angola pour évaluer et planifier le projet de la Blue Line, future ligne ferroviaire côtière de 50 km entre Cacuaco et Benfica. L'accord, conclu lors du Sommet UA-UE à Luanda, vise à renforcer la mobilité urbaine, réduire la congestion et soutenir le développement économique de la capitale.
Ricardo Viegas D'Abreu, ministre des Transports, affirme que cette initiative constitue "une étape essentielle pour moderniser les infrastructures ferroviaires" du pays.
Martin Vaujour, président d'Alstom pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale, souligne que la Blue Line favorisera "une croissance durable et l'inclusion sociale".
Les deux parties mèneront des études de faisabilité commerciales, techniques et stratégiques, le protocole entrant en vigueur le 24 novembre 2025.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
