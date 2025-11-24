Alstom annonce la signature d'un protocole d'accord avec le ministère des Transports d'Angola pour évaluer et planifier le projet de la Blue Line, future ligne ferroviaire côtière de 50 km entre Cacuaco et Benfica. L'accord, conclu lors du Sommet UA-UE à Luanda, vise à renforcer la mobilité urbaine, réduire la congestion et soutenir le développement économique de la capitale.

Ricardo Viegas D'Abreu, ministre des Transports, affirme que cette initiative constitue "une étape essentielle pour moderniser les infrastructures ferroviaires" du pays.

Martin Vaujour, président d'Alstom pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale, souligne que la Blue Line favorisera "une croissance durable et l'inclusion sociale".

Les deux parties mèneront des études de faisabilité commerciales, techniques et stratégiques, le protocole entrant en vigueur le 24 novembre 2025.