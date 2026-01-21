Après avoir reculé de plus de 1% à l'ouverture des marchés, Alstom est repassé dans le vert (+0,38% à 26,66 euros). Le titre évolue prudemment après l'annonce hier d'un chiffre d'affaires et de commandes en nette progression au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 dépassant les attentes du marché. Les investisseurs espéraient que la solide dynamique commerciale du spécialiste du transport ferroviaire engendrerait immédiatement une amélioration de la génération de trésorerie, ce qui n'a pas été confirmé par la direction.

Commentant la performance trimestrielle d'Alstom, son directeur général Henri Poupart-Lafarge a loué "la capacité du groupe à réaliser des projets complexes dans de nombreuses régions du monde".



Le carnet de commandes dépasse la barre des 100 MdEUR



Sur ce troisième trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an qui atteint 9,6 milliards d'euros. Les analystes anticipaient 8,55 MdsEUR. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR (+34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR (+7,2% en organique). Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 a atteint 100,3 MdsEUR.



Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6% à 4,8 MdsEUR contre un consensus de 4,75MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique des revenus s'établit à 5,9%. La hausse des ventes est portée par une exécution solide dans les activités de Matériel Roulant (en hausse de 6% en organique) et de Signalisation (+13% en organique).



Sur les 9 mois de cet exercice, l'Europe reste son premier marché en termes de chiffre d'affaires (8,3 MdsEUR, soit 60% du total). Cependant, sa part dans les nouvelles commandes a baissé, passant de 74 à 56% par rapport à l'année précédente sur la même période.



Sur 9 mois, dans la région Amériques, les commandes ont triplé en glissement annuel passant de 2 à 6 MdsEUR, représentant désormais 30% des nouvelles prises de commandes. En Asie/Pacifique, sur la même période, les commandes ont doublé pour atteindre 2,6 MdsEUR, portées par des projets majeurs comme celui de Melbourne en Australie. Jefferies souligne que "cette forte dynamique était attendue compte tenu du volume de commandes annoncées, et elle semble se poursuivre au quatrième trimestre. Malgré une base de comparaison plus exigeante et le ralentissement prévu au second semestre, la croissance organique est restée robuste au troisième trimestre".



Le maintien des prévisions de flux de trésorerie disponible déçoit



Suite à cette publication trimestrielle, Alstom a maintenu ses perspectives pour cet exercice fiscal et ses ambitions à moyen terme. Le spécialiste de la mobilité durable vise toujours :



- un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" au-dessus de 1 comme pour l'activité Matériel Roulant



- une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 5%



- une marge d'exploitation ajustée prévue à environ 7%



- et une génération de cash-flow libre (FCF : free cash flow) dans une fourchette de 200 à 400 MEUR. Le maintien de cet objectif annuel de FCF déçoit les marchés ce mercredi.



"Si le groupe est clairement en bonne voie pour atteindre ses objectifs de revenus (avec de légères révisions à la hausse probables), l'attention reste focalisée sur les marges et la génération de flux de trésorerie disponible au second semestre", fait savoir Jefferies sur ces prévisions.



Sur ce même point, Oddo BHF souligne que "pour le free cash flow, le directeur financier ne réduit pas la fourchette, estimant que des incertitudes demeurent sur les paiements à recevoir au quatrième trimestre (tant liés aux commandes qu'aux homologations). Ainsi, le broker continue de tabler sur un free cash flow de 302 MEUR pour cet exercice (contre un consensus de 382 MEUR). Il a relevé son objectif de cours de 26 à 30 EUR tout en maintenant sa recommandation à Surperformance. Sur cet objectif de FCF, UBS indique que "cette prudence s'explique par de faibles acomptes sur les commandes ce trimestre et l'importance de plusieurs étapes clés attendues au quatrième trimestre". La banque suisse maintient sa recommandation à Neutre avec un objectif de cours à 24 EUR.



De son côté, Alphavalue reconnaît qu'Alstom a publié un solide troisième trimestre. "Toutefois, les prévisions de flux de trésorerie disponible (FCF) n'ont pas été modifiées. C'est un peu décevant, mais largement anticipé après la conférence téléphonique de pré-clôture. La vigueur des prises de commandes a soutenu le trimestre et viendra compenser une génération de trésorerie plus faible, causée par le report de l'homologation du TGV dans les résultats annuels. Nous pensons que l'entreprise générera des flux de trésorerie significatifs l'année prochaine. Nous réitérons notre recommandation à l'achat", explique le bureau d'études.



En outre, sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, Alstom prévoit de générer au moins 1,5 MdEUR de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période. Pour UBS, "cet objectif implique un FCF de 700 MEUR pour l'exercice 2027, avec un taux de conversion de trésorerie d'environ 70%".