Alstom : UBS maintient son conseil avant les résultats

UBS maintient son conseil neutre sur le titre avec un objectif de cours de 20 E avant l'annonce des résultats du premier semestre de l'exercice 2026.



'Les commandes annoncées laissent entrevoir une hausse par rapport au consensus, mais il reste encore du travail à accomplir au second semestre en matière de marge et de flux de trésorerie disponible, qui restent essentiels' indique UBS dans son étude du jour.



'Nous obtenons un résultat supérieur de 8 % aux prévisions pour les commandes du deuxième trimestre, mais une marge légèrement inférieure au premier semestre en raison des taux de change et de la composition du portefeuille. La dynamique de trésorerie du premier et du deuxième semestre reste essentielle' indique le bureau d'analyse.



Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 20 fois avec un rendement de près de 0%.