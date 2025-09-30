BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont fait connaître à l'AMF que, durant son OPAS visant les actions Altamir, soit du 15 au 26 septembre inclus, la SAS Amboise a acquis, au prix unitaire de 28,50 euros, 1 954 505 actions via le membre du marché acheteur qu'elle a désigné.

A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient ainsi, directement et de concert, 31 082 184 actions Altamir représentant autant de droits de vote, soit 85,08% du capital et 85,13% des droits de vote de cette société d'investissement.