ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ; - développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ; - développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques. Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).