AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Alten, passant de 'acheter' à 'ajouter', avec un objectif de cours abaissé de 90,3 à 82,1 euros.
L'analyste pointe un 'environnement difficile' avec des clients qui reportent des investissements, ce qui limite mécaniquement la marge, tandis que l'intégration comptable de Worldgrid pèse sur les résultats 2025.
Selon le broker, les hypothèses intègrent pour 2025 une croissance organique autour de -5,5% et une marge opérationnelle de 8,1%, tandis que la pression liée à l'IA et à des acteurs plus agiles réduit la capacité à dépasser durablement 2% de croissance.
Le bureau d'études indique par ailleurs réviser à la baisse son DCF (104 vs 116 euros) en raison d'un contexte durablement contraint et d'un retard de génération de cash non compensable à court terme.
ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).
