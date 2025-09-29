AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Alten, passant de 'acheter' à 'ajouter', avec un objectif de cours abaissé de 90,3 à 82,1 euros.

L'analyste pointe un 'environnement difficile' avec des clients qui reportent des investissements, ce qui limite mécaniquement la marge, tandis que l'intégration comptable de Worldgrid pèse sur les résultats 2025.

Selon le broker, les hypothèses intègrent pour 2025 une croissance organique autour de -5,5% et une marge opérationnelle de 8,1%, tandis que la pression liée à l'IA et à des acteurs plus agiles réduit la capacité à dépasser durablement 2% de croissance.

Le bureau d'études indique par ailleurs réviser à la baisse son DCF (104 vs 116 euros) en raison d'un contexte durablement contraint et d'un retard de génération de cash non compensable à court terme.