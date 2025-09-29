Alten : Invest Securities reste à l'achat après les semestriels

Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 136 E suite à la publication des résultats semestriels.



'Des résultats semestriels, nous retiendrons surtout le retour d'un léger optimisme de la part du management. Si cette inflexion aura besoin d'être confirmée début 2026, le management fait état d'une stabilisation de l'activité, de perspectives favorables sur certains secteurs (Aéronautique Civile et Défense) et d'effets techniques (jours ouvrés) qui ouvrent la voie à un retour de la croissance organique en 2026 et à une amélioration de la profitabilité' indique le bureau d'analyse.



L'analyste estime également que le M&A pourrait redevenir un relais de croissance et que le message a été rassurant quant aux impacts de l'IA et de l'offshorisation.



'Avec des estimations légèrement ajustées et un objectif de cours inchangé à 136EUR, nous réitérons notre opinion Achat pour un titre très faiblement valorisé (FCF yield avt BFR >12%) qui pourrait connaître un violent rebond en cas de confirmation d'une amélioration du momentum' rajoute Invest Securities en conclusion.