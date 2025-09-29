Invest Securities maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 136 E suite à la publication des résultats semestriels.
'Des résultats semestriels, nous retiendrons surtout le retour d'un léger optimisme de la part du management. Si cette inflexion aura besoin d'être confirmée début 2026, le management fait état d'une stabilisation de l'activité, de perspectives favorables sur certains secteurs (Aéronautique Civile et Défense) et d'effets techniques (jours ouvrés) qui ouvrent la voie à un retour de la croissance organique en 2026 et à une amélioration de la profitabilité' indique le bureau d'analyse.
L'analyste estime également que le M&A pourrait redevenir un relais de croissance et que le message a été rassurant quant aux impacts de l'IA et de l'offshorisation.
'Avec des estimations légèrement ajustées et un objectif de cours inchangé à 136EUR, nous réitérons notre opinion Achat pour un titre très faiblement valorisé (FCF yield avt BFR >12%) qui pourrait connaître un violent rebond en cas de confirmation d'une amélioration du momentum' rajoute Invest Securities en conclusion.
ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).
