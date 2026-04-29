Alten : l'activité stagne et les objectifs 2026 restent prudents
Le spécialiste de l'ingénierie a stabilisé ses revenus au premier trimestre 2026 à 1,053 milliard d'euros, affichant une croissance organique de 0,1%. Face à un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, la direction adopte une posture prudente pour l'exercice tout en privilégiant l'amélioration de ses marges. Le titre gagne 0,34% en début de séance.
Selon le communiqué de l'entreprise, le chiffre d'affaires s'établit à 1,053 MdEUR, en repli de 0,8% en données publiées, un effet de change négatif de 2,0% pesant sur la performance. La croissance organique confirme la stabilisation amorcée fin 2025. Elle est tirée par l'aéronautique et la défense, alors que les télécoms et les sciences de la vie restent en retrait.
Sur le plan géographique, la France progresse de 1,3% à 374,3 MEUR tandis que l'international fléchit de 1,9%, pénalisé par la faiblesse persistante des marchés allemand et nord-américain.
D'après les perspectives communiquées par Alten, le groupe vise une "croissance organique comprise entre 0% et -0,5%" pour l'ensemble de l'année 2026. Cette prudence s'explique par un manque de visibilité sur les investissements des clients, notamment lié aux tensions au Moyen-Orient.
En dépit de ce ralentissement des volumes, le groupe prévoit une marge opérationnelle d'activité supérieure à celle de 2025, aux alentours de 8,5%.
Pour soutenir sa croissance, Alten a conclu l'acquisition d'une société de services informatiques générant 68 MEUR de revenus annuels et maintient un pipeline de croissance externe actif pour la suite de l'exercice.
ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.