Alten limite le repli de son activité au 3ème trimestre, le titre grimpe

Alten signe la plus forte progression de l'indice SBF 120 vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir rassuré le marché en limitant le repli de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.



Le groupe français de conseil en technologies dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 991,9 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en baisse de 1,7% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2024.



A données constantes, la décroissance organique de l'activité ressort à 4,5%, soit une légère amélioration en comparaison du recul de 5,6% observé au premier semestre.



Evoquant un contexte de marché 'inchangé', Alten a confirmé sa prévision d'une décroissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5,2% et 5,5% sur l'ensemble de l'exercice 2025, ainsi que son estimation d'une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8% et 8,1%.



Si le contexte macro-économique reste de son point de vue 'incertain' et sans aucun signe tangible de reprise, la société d'ingénierie IT précise avoir constaté 'quelques messages positifs' de la part de certains donneurs d'ordre pour l'exercice à venir.



'Il faudra néanmoins attendre début 2026 pour avoir la confirmation de cette amélioration progressive de l'activité', tempèrent ce matin les analystes d'AllInvest Securities.



Il est par ailleurs prévu que Cyril Malargé, l'ancien numéro un de Sopra Steria, prenne ses nouvelles fonctions de directeur général du groupe en date du 17 novembre.



En Bourse, le titre Alten affichait un gain de 4,5% à l'ouverture dans le sillage de ces annonces.



Dans sa note de réaction, AllInvest indique réitérer son conseil d'achat assorti d'un objectif de cours de 136 euros sur le titre, qu'il estime 'très faiblement valorisé' et qui pourrait selon lui fortement rebondir en cas de confirmation d'amélioration du 'momentum' au niveau de l'activité.