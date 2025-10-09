Alten indique que son conseil d'administration a décidé la dissociation des fonctions de président et de directeur général, ainsi que la nomination de Cyril Malargé en qualité de directeur général, des décisions qui prendront effet au plus tard fin janvier 2026.

Son actuel PDG Simon Azoulay continuera à exercer les fonctions de président du conseil d'administration et accompagnera Cyril Malargé, pour l'heure directeur général de Sopra Steria où il a réalisé la plus grande partie de sa carrière, dans sa prise de fonctions.

En outre, le conseil d'administration d'Alten annonce la démission d'Aliette Mardyks, administratrice indépendante et présidente du comité d'audit, et a décidé de coopter Danièle Guyot-Caparros pour la remplacer dans ces fonctions pour le reste de son mandat.