Alten indique que son conseil d'administration a décidé la dissociation des fonctions de président et de directeur général, ainsi que la nomination de Cyril Malargé en qualité de directeur général, des décisions qui prendront effet au plus tard fin janvier 2026.
Son actuel PDG Simon Azoulay continuera à exercer les fonctions de président du conseil d'administration et accompagnera Cyril Malargé, pour l'heure directeur général de Sopra Steria où il a réalisé la plus grande partie de sa carrière, dans sa prise de fonctions.
En outre, le conseil d'administration d'Alten annonce la démission d'Aliette Mardyks, administratrice indépendante et présidente du comité d'audit, et a décidé de coopter Danièle Guyot-Caparros pour la remplacer dans ces fonctions pour le reste de son mandat.
Simon Azoulay est un homme d'affaires français qui a fondé Alten SA et qui a été à la tête de 16 entreprises différentes. M. Azoulay est président-directeur général d'Alten SA, directeur général d'ALTEN Training Center SARL, gérant d'Abilog et gérant d'Alten Europe SARL (qui sont toutes des filiales d'Alten SA), président d'Alten Sir SAS, président du Fonds Alten pour l'ingénierie et président de SGTI SAS. M. Azoulay est également membre du conseil d'administration d'Alten Spain SA et Gérant d'Abilog et Gérant d'Alten Europe SARL.
Simon Azoulay a précédemment occupé les fonctions de Président de Anotech Energy, Président de Alten Systèmes d'Information et Rseaux SAS, Président de Cogitel, Président de Gist SAS, Gérant de la SCI Avenir Montmorency, Gérant de Simalep, Gérant de Cakciv, Gérant d'Axen, Gérant de Alten Benelux, Gérant de Alten Services SARL, Gérant de Sc Sev 56, Secrétaire de Anotech Energy Global Solutions Ltd, Président chez Alten Sud Ouest, Président de Creative Data AG, Gérant de Alten Cash Management SARL et Secrétaire chez Anotech Energy UK Ltd.
M. Azoulay a obtenu un diplôme de premier cycle de l'école supérieure d'électricité.
ALTEN est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en hautes technologies. Les prestations du groupe sont assurées auprès des directions techniques et des directions de systèmes d'information des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'ingénierie et de conseil en technologies : étude, conception et réalisation de projets de recherche et de développement de nouveaux produits/systèmes, prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. ;
- développement d'architectures de réseaux : conception de terminaux et d'équipements de réseau, déploiement et exploitation de réseaux ;
- développement de systèmes d'information : mise en place ou refonte des systèmes d'information et développement d'applications spécifiques.
Le CA par marché se ventile entre automobile (18,1%), commerce-services-médias-secteur public (17,5%), aéronautique et spatial (15,7%), industries (9,4%), banque-finance-assurance (8,4%), sciences de la vie (8%), défense-sécurité-maritime (7,7%), énergie (7,6%), télécoms (4,9%) et ferroviaire (2,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32,8%), Amérique du Nord (11,7%), Espagne (9,9%), Asie-Pacifique (8,5%), Italie (8,2%), Allemagne (7,7%), Royaume-Uni (6,9%), Benelux (5,4%), Scandinavie (3,9%), Europe de l'Est (3,2%), Suisse (1,3%) et autres (0,5%).
