Altice a rejeté l'offre conjointe de Bouygues Telecom, Orange et iliad

Bouygues Telecom a annoncé mercredi avoir pris connaissance de la décision du groupe Altice de rejeter l'offre conjointe non engageante qu'il avait remise hier aux côtés d'Orange et de Free (iliad) en vue de faire l'acquisition d'une grande partie des activités française de l'opérateur télécoms, essentiellement composées de SFR.



L'offre - qui porte sur un montant total de 17 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour les actifs concernés - fait ressortir une valeur d'entreprise implicite indicative pour l'ensemble d'Altice France de plus de 21 milliards d'euros.



Selon Les Echos, ce chiffre serait toutefois très éloigné des 28 milliards d'euros espérés par Patrick Drahi, le fondateur du groupe.



'Il est probable qu'Altice France voudra relever cette offre', commentaient ce matin les analystes d'Oddo BHF.



'Toutefois la marge de discussion est faible sans autre acheteur', tempéraient-ils.



D'après la société de Bourse, la proposition déposée par Bouygues, Orange et Free constitue simplement 'une offre de départ', voire une 'base de discussion' en vue d'une poursuite des discussions.



La réaction du marché à la perspective d'une consolidation du marché français des télécoms était en tout cas plutôt positive. L'action Orange progressait de plus de 3% et le titre Bouygues s'envolait de quelque 7%.

