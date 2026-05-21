Altius Minerals Corporation tente de contourner les énormes déficits de financement des minéraux critiques au Canada en percevant des redevances au lieu d'exploiter des mines risquées. Mais le bilan de la société peut-il supporter ses propres ambitions ?

Le Canada espère une ruée vers l'or minier, mais les dieux de la finance n'ont pas encore répondu à l'appel.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les minéraux critiques tels que le cuivre, le lithium, le nickel, le graphite et les terres rares porteront l'ensemble du secteur à partir de l'exercice 2026. La demande pour ces éléments essentiels à la technologie, à la défense et aux véhicules électriques doublera d'ici 2040.

Actuellement, le monde a besoin de plus de métaux, mais l'accroissement de l'offre reste un processus lent et imprévisible. Selon l'Institut climatologique du Canada, le pays a besoin de 30 milliards de dollars canadiens d'investissements supplémentaires d'ici 2040, simplement pour satisfaire sa propre demande. Il s'agit d'un fossé massif en termes de financement et de développement.

Dès lors, les perspectives de l'exercice 2026 reposent sur une grande incertitude : ces projets pourront-ils générer des flux de trésorerie ?

C'est ici qu'Altius Minerals Corporation esquive les difficultés. Au lieu d'exploiter des mines, la société perçoit des redevances sur des actifs de cuivre, de potasse et de lithium à longue durée de vie. Elle s'affranchit ainsi du risque opérationnel.

Malgré cela, elle reste soumise aux mêmes fluctuations que les autres : volatilité des cours des matières premières, délais de projet serrés et question cruciale de la rapidité avec laquelle le Canada pourra transformer son potentiel de ressources brutes en une production réelle et tangible.

La crise des flux de trésorerie

Altius a affiché un premier trimestre 2026 qui semble excellent en apparence, mais qui s'avère complexe dès que l'on examine les chiffres de plus près.

Le chiffre d'affaires a bondi de 76 % sur un an pour atteindre 22,2 millions de CAD, contre 12,6 millions de CAD, une hausse presque entièrement portée par l'acquisition de Lithium Royalty Corp. (LRC) clôturée en mars 2026. Cette acquisition a également injecté un flux de revenus de 5,4 millions de CAD dans l'ensemble.

En revanche, du côté du résultat net, les chiffres incitent à la prudence. Le bénéfice net a chuté à seulement 2,6 millions de CAD, en baisse de 58 % par rapport aux 6,3 millions de CAD de l'année précédente, en raison de frais de transaction exceptionnels de 5,8 millions de CAD.

La contraction des flux de trésorerie constitue le mal de crâne le plus évident. Le flux de trésorerie opérationnel est passé de 4,1 millions de CAD au T1 25 à un solde négatif de 3,6 millions de CAD. Les documents réglementaires de la société pointent explicitement du doigt des paiements d'impôts plus élevés, des ajustements de fonds de roulement atypiques et le décaissement lié à l'opération LRC.

Si l'on cherche une lueur d'espoir, la transaction LRC a apporté un réel réconfort au bilan. Elle a ajouté plus de 40 redevances au stade de développement et d'exploitation, faisant grimper la valeur totale des actifs au-delà de la barre des 1,4 milliard de CAD.

La réalité brute ? Altius investit de manière agressive bien au-delà de ses capacités de bilan actuelles. En attendant que les flux de trésorerie nouvellement acquis ne rattrapent ce retard, la société joue la carte du long terme plutôt que celle des rendements réguliers immédiats.

Un emballement boursier

Le titre a connu un parcours fulgurant. Il a progressé de 84,3 % au cours de l'année écoulée pour atteindre 50,7 CAD, porté par l'engouement autour de l'acquisition dans le lithium. L'action s'échange à seulement 11 % sous son plus haut de 52 semaines de 57,2 CAD. Le marché intègre déjà largement le scénario de croissance.

La couverture des analystes est, au mieux, mitigée. Sur sept analystes, seuls quatre recommandent l'achat, tandis que trois maintiennent une opinion 'Conserver'. Leur objectif moyen de 58,5 CAD n'implique qu'un potentiel de hausse de 15 %. Il est clair que les analystes ne sont pas pleinement convaincus par la valorisation ou les flux de trésorerie à court terme.

Avec une capitalisation boursière de 2,9 milliards de CAD (2 milliards de USD), il s'agit d'une histoire de croissance à grande échelle qui doit désormais produire des résultats, et non plus seulement des promesses.

Sur une glace fragile

Le nouveau risque majeur réside dans le pari d'Altius sur le lithium : en injectant des capitaux dans LRC, la direction a lié les flux de trésorerie futurs à des prix de matières premières très volatils et à des exploitants d'actifs en phase de démarrage qu'elle ne peut contrôler. Parallèlement, ses vaches à lait, comme la potasse et les métaux de base, sont otages de l'évolution des prix des engrais.

Sur le plan géographique, l'expansion au-delà des frontières sécurisées des États-Unis et du Canada l'expose aux changements réglementaires et fiscaux étrangers. Altius est taillée pour la croissance, mais tout dépendra de la capacité de ses exploitants à tenir leurs engagements.