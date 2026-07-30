Altria rate le consensus au 2e trimestre, le titre trébuche
Altria Group a publié jeudi des résultats trimestriels inférieurs au consensus, ses coûts ayant progressé à un rythme plus marqué que ses ventes, ce qui entraînait une forte baisse de son cours de Bourse en début de séance à Wall Street.
Altria Group, Inc. est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication de produits de tabac (87,9% du CA) : cigarettes (marques Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, etc.), cigares (Black & Mild) et tabacs pour pipes ;
- fabrication de tabacs sans fumées (12%) : marques Copenhagen, Skoal, Red Seal, etc. ;
- autres (0,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.