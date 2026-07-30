Altria rate le consensus au 2e trimestre, le titre trébuche

Altria Group a publié jeudi des résultats trimestriels inférieurs au consensus, ses coûts ayant progressé à un rythme plus marqué que ses ventes, ce qui entraînait une forte baisse de son cours de Bourse en début de séance à Wall Street.

Le cigarettier américain, propriétaire de Marlboro, a annoncé que ses ventes en volumes ont diminué de 3,4% sur le trimestre, notamment en raison d'une baisse de 7,4% des ventes de sa marque phare.



Marlboro a livré 13,39 milliards de cigarettes au 2e trimestre, contre 14,46 milliards un an plus tôt.



Sa part de marché sur le segment premium est toutefois restée inchangée d'une année sur l'autre, à 59,6%.



Des ventes et des profits moins bons que prévu



Au total, le chiffre d'affaires ressort à 6,11 milliards de dollars, en toute petite hausse de 0,1%. Hors taxes, le CA est de 5,36 milliards, légèrement en deçà du consensus.



Le bénéfice net ressort à 2,48 milliards de dollars, soit 1,48 dollar par action hors exceptionnels, un chiffre inférieur au consensus qui le donnait à 1,50 dollar.



Le groupe de Richmond (Virginie) a relevé la borne inférieure de la fourchette prévisionnelle pour son BPA 2026 entre 5,61 et 5,72 dollars, soit une croissance de 3,5 à 5,5% par rapport à 2025.



L'action Altria perdait malgré tout 7,21% à 69,52 dollars une heure de minutes après l'ouverture de Wall Street, alors que le S&P 500 reprenait de son côté plus de 1,3%.