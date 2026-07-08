Alzchem Group AG recule malgré Jefferies

Alzchem Group AG cède un peu de terrain à Francfort (-0,50%, à 160,70 EUR) et se dirige vers un troisième repli consécutif.

Selon Jefferies, la société qui chapeaute un groupe de production verticalement intégré de produits chimiques a sélectionné l'Etat de Caroline du Sud, aux Etats-Unis, comme site d'implantation pour sa future usine américaine de nitroguanidine. Le projet devrait représenter un investissement d'environ 150 MUSD, soutenu par des incitations fédérales, étatiques et locales.



Ce projet doit permettre d'approvisionner le marché outre-Atlantique dans le cadre d'un contrat signé avec le gouvernement.

La recommandation de Jefferies est à l'achat, avec une cible de cours de 200 EUR, soit un potentiel de hausse de 24%.