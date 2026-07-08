Selon Jefferies, la société qui chapeaute un groupe de production verticalement intégré de produits chimiques a sélectionné l'Etat de Caroline du Sud, aux Etats-Unis, comme site d'implantation pour sa future usine américaine de nitroguanidine. Le projet devrait représenter un investissement d'environ 150 MUSD, soutenu par des incitations fédérales, étatiques et locales.
Ce projet doit permettre d'approvisionner le marché outre-Atlantique dans le cadre d'un contrat signé avec le gouvernement. La recommandation de Jefferies est à l'achat, avec une cible de cours de 200 EUR, soit un potentiel de hausse de 24%.
Alzchem Group AG, anciennement AlzChem Group AG, est une société mère basée en Allemagne qui chapeaute un groupe de production verticalement intégré de produits chimiques issus de la filière carbure de calcium/cyanamide de calcium. Les activités opérationnelles du groupe sont réparties en trois segments : Produits chimiques de spécialité, Produits de base et intermédiaires, et Autres & Holding. Ses produits trouvent des applications dans des domaines tels que la nutrition, les énergies renouvelables, la chimie fine, l'agriculture et la métallurgie. La société produit des compléments alimentaires ; des durcisseurs de résine époxy destinés aux adhésifs, aux revêtements en poudre, aux circuits imprimés et aux composites ; du nitrure de silicium pour les céramiques de pointe et les plaquettes solaires ; des gaz techniques ; des engrais spécialisés, des germicides destinés aux porcheries, des régulateurs de croissance des plantes et des additifs phytosanitaires, entre autres. Elle fournit également des services connexes. La société exploite des sites de production en Allemagne et en Suède, une filiale commerciale aux États-Unis ainsi qu’une filiale chinoise chargée de l’achat de matières premières et de la distribution en Asie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.