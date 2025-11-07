Amadeus gagne 2% à Madrid, après la publication d'un bénéfice ajusté de près de 1,11 milliard d'euros au titre des 9 premiers mois de l'année, en augmentation de 8,2%, par le groupe de solutions de réservations dans le secteur du voyage.
A taux de change constant, son profit opérationnel ajusté s'est accru de 8,7% à 1,47 MdEUR pour un chiffre d'affaires en progression de 8% à près de 4,9 MdsEUR, avec une accélération de la croissance des ventes et une expansion des marges au 3e trimestre.
'Notre pertinence sur le marché s'est accrue à mesure que nous avons signé de nouveaux clients dans l'ensemble de nos activités, y compris pour notre système central de réservation dans l'hôtellerie', met en avant le CEO du groupe espagnol, Luis Maroto.
'Nous avons continué à investir pour élargir notre offre, grâce à l'innovation et à une utilisation accrue de l'IA, et entamons le dernier trimestre de l'année avec la confiance nécessaire pour réaliser nos perspectives pour 2025, qui reste inchangées', poursuit-il.
Amadeus IT Group, S.A. détient et exploite le 1er système informatisé mondial de distribution et de réservation de voyages. Le système du groupe permet aux agences de voyages et aux bureaux de vente des compagnies aériennes d'effectuer des réservations auprès d'hôtels, d'agences de location de voitures et de fournisseurs de services (notamment sociétés de transport maritime, tour-opérateurs, compagnies de croisières).
Le groupe développe également des activités de prestations de services informatiques et de commercialisation de logiciels de réservation en ligne et de gestion de flux de données.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (3,5%), Allemagne (6,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (18,2%), Amérique (9,4%) et Asie-Pacifique (22,7%).
