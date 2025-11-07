Amadeus bien orienté avec ses résultats à neuf mois

Amadeus gagne 2% à Madrid, après la publication d'un bénéfice ajusté de près de 1,11 milliard d'euros au titre des 9 premiers mois de l'année, en augmentation de 8,2%, par le groupe de solutions de réservations dans le secteur du voyage.



A taux de change constant, son profit opérationnel ajusté s'est accru de 8,7% à 1,47 MdEUR pour un chiffre d'affaires en progression de 8% à près de 4,9 MdsEUR, avec une accélération de la croissance des ventes et une expansion des marges au 3e trimestre.



'Notre pertinence sur le marché s'est accrue à mesure que nous avons signé de nouveaux clients dans l'ensemble de nos activités, y compris pour notre système central de réservation dans l'hôtellerie', met en avant le CEO du groupe espagnol, Luis Maroto.



'Nous avons continué à investir pour élargir notre offre, grâce à l'innovation et à une utilisation accrue de l'IA, et entamons le dernier trimestre de l'année avec la confiance nécessaire pour réaliser nos perspectives pour 2025, qui reste inchangées', poursuit-il.