Amadeus : Jefferies réitère son conseil à l'achat

L'analyste indique dans son étude du jour qu'après un premier semestre 2025 morose, le second semestre 2025 doit s'accélérer pour atteindre le consensus et les résultats du troisième trimestre 2025 devraient être déterminants pour le prouver.



Avant la publication de ces résultats, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 77 E.



'L'accélération de la croissance dans le secteur de l'hôtellerie représente le plus grand obstacle, mais la progression des contrats connus reste difficile à prévoir' souligne l'analyste dans son étude.



'Nous accordons le bénéfice du doute à la direction quant au calendrier et à l'ampleur des contrats avec Marriott et Accor' rajoute Jefferies en conclusion.