L'analyste indique dans son étude du jour qu'après un premier semestre 2025 morose, le second semestre 2025 doit s'accélérer pour atteindre le consensus et les résultats du troisième trimestre 2025 devraient être déterminants pour le prouver.
Avant la publication de ces résultats, Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 77 E.
'L'accélération de la croissance dans le secteur de l'hôtellerie représente le plus grand obstacle, mais la progression des contrats connus reste difficile à prévoir' souligne l'analyste dans son étude.
'Nous accordons le bénéfice du doute à la direction quant au calendrier et à l'ampleur des contrats avec Marriott et Accor' rajoute Jefferies en conclusion.
Amadeus IT Group, S.A. détient et exploite le 1er système informatisé mondial de distribution et de réservation de voyages. Le système du groupe permet aux agences de voyages et aux bureaux de vente des compagnies aériennes d'effectuer des réservations auprès d'hôtels, d'agences de location de voitures et de fournisseurs de services (notamment sociétés de transport maritime, tour-opérateurs, compagnies de croisières).
Le groupe développe également des activités de prestations de services informatiques et de commercialisation de logiciels de réservation en ligne et de gestion de flux de données.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (3,5%), Allemagne (6,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (40%), Etats-Unis (18,2%), Amérique (9,4%) et Asie-Pacifique (22,7%).
