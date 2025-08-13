Amazon étend son service de livraison à une gamme élargie de produits frais, fruits, lait, viande ou surgelés, afin de renforcer sa position face à Walmart+ et Instacart. L’offre, déjà disponible dans plus de 1 000 villes américaines, doit atteindre 2 300 localités d’ici fin 2025 grâce à un plan d’investissement de 4 milliards de dollars.

Les abonnés Prime peuvent bénéficier de cette livraison express gratuitement pour toute commande supérieure à 25 dollars, un seuil abaissé qui, selon eMarketer, met directement la pression sur Instacart. La réaction des marchés a été immédiate : Instacart a chuté de 12%, tandis qu’Amazon gagnait près de 1%. Walmart et Kroger ont reculé de 2% et 5% respectivement.

Amazon mise sur la polyvalence de son service : il est désormais possible de combiner en un seul panier produits alimentaires et biens non alimentaires, livrés ensemble en quelques heures. Mais si le groupe accélère aux États-Unis, il peine toujours à séduire dans le commerce physique et rencontre des difficultés d’approvisionnement au Royaume-Uni, selon le régulateur britannique.