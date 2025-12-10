Amazon a dévoilé mercredi un plan d’investissement de plus de 35 milliards de dollars en Inde d’ici 2030, visant à renforcer ses capacités en intelligence artificielle et à développer ses activités d’exportation. Ce nouvel engagement confirme la place stratégique de l’Inde dans la stratégie des grandes entreprises technologiques mondiales, qui misent sur son potentiel numérique et sa croissance économique rapide.
Présente en Inde depuis 15 ans, Amazon y a déjà injecté 40 milliards de dollars, dont 26 milliards annoncés il y a deux ans. Avec cette nouvelle enveloppe, l’entreprise souhaite capitaliser sur l’expansion rapide de la population connectée et sur les opportunités offertes par la numérisation de l’économie. Le groupe prévoit également la création d’un million d’emplois supplémentaires d’ici la fin de la décennie.
Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence renforcée : Microsoft a déclaré cette semaine investir 17,5 milliards de dollars en Inde, tandis que Alphabet a annoncé un plan de 15 milliards sur cinq ans pour développer ses centres de données spécialisés dans l’IA. Ensemble, ces investissements confirment le rôle croissant de l’Inde comme carrefour mondial pour les infrastructures cloud, les technologies de pointe et l’intelligence artificielle.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
