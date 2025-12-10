Amazon a dévoilé mercredi un plan d’investissement de plus de 35 milliards de dollars en Inde d’ici 2030, visant à renforcer ses capacités en intelligence artificielle et à développer ses activités d’exportation. Ce nouvel engagement confirme la place stratégique de l’Inde dans la stratégie des grandes entreprises technologiques mondiales, qui misent sur son potentiel numérique et sa croissance économique rapide.

Présente en Inde depuis 15 ans, Amazon y a déjà injecté 40 milliards de dollars, dont 26 milliards annoncés il y a deux ans. Avec cette nouvelle enveloppe, l’entreprise souhaite capitaliser sur l’expansion rapide de la population connectée et sur les opportunités offertes par la numérisation de l’économie. Le groupe prévoit également la création d’un million d’emplois supplémentaires d’ici la fin de la décennie.

Cette annonce intervient dans un contexte de concurrence renforcée : Microsoft a déclaré cette semaine investir 17,5 milliards de dollars en Inde, tandis que Alphabet a annoncé un plan de 15 milliards sur cinq ans pour développer ses centres de données spécialisés dans l’IA. Ensemble, ces investissements confirment le rôle croissant de l’Inde comme carrefour mondial pour les infrastructures cloud, les technologies de pointe et l’intelligence artificielle.