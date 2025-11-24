Amazon a dévoilé lundi un projet d’investissement pouvant atteindre 50 milliards de dollars pour renforcer son infrastructure d’intelligence artificielle au service du gouvernement américain. Porté par Amazon Web Services (AWS), ce programme débutera en 2026 avec la construction de centres de données totalisant 1,3 gigawatt de capacité, spécifiquement conçus pour répondre aux exigences de sécurité et de performance des agences fédérales. L’objectif est de fournir des capacités de calcul haute performance et des outils d’IA avancés aux quelque 11 000 entités gouvernementales déjà clientes d’AWS.

Le projet inclut l’accès aux modèles d’Anthropic (gamme Claude), aux puces Nvidia, ainsi qu’aux puces Trainium développées en interne par Amazon pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée par la montée en puissance des investissements en infrastructures IA aux États-Unis, à l’image des centres de données de Meta ou du partenariat Stargate entre Oracle, OpenAI et SoftBank, qui prévoit jusqu’à 500 milliards d’investissements sur quatre ans.

Selon AWS, cette nouvelle infrastructure permettra aux administrations de concevoir des solutions IA sur mesure, d’exploiter leurs jeux de données plus efficacement et d’améliorer la productivité de leurs équipes. Matt Garman, PDG d’AWS, a souligné que cet investissement visait à lever les freins technologiques qui limitaient jusqu’ici les capacités des institutions publiques, tout en consolidant le leadership des États-Unis dans l’ère de l’intelligence artificielle. Cette annonce intervient alors qu’Amazon a récemment relevé à 125 milliards de dollars ses prévisions d’investissements pour 2025, confirmant sa stratégie de développement accéléré dans le secteur.