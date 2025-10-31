Amazon a dévoilé jeudi soir, au titre du 3e trimestre 2025, un BPA en croissance de 36% en comparaison annuelle, à 1,95 dollar, battant nettement le consensus de marché, malgré un bénéfice d'exploitation stable à 17,4 milliards de dollars.
En excluant deux charges exceptionnelles, liées respectivement à un règlement juridique avec la Federal Trade Commission et à de coûts de licenciements prévus, son bénéfice d'exploitation aurait toutefois augmenté de 25% à 21,7 MdsUSD.
Les revenus du géant technologique ont augmenté de 13% à 180,2 MdsUSD (+12% hors effets de changes), portés à la fois par le commerce en ligne (+11% en Amérique du Nord, +14% à l'international) et par Amazon Web Services (+20%).
'AWS se développe à un rythme inédit depuis 2022. Nous continuons de constater une forte demande dans les domaines de l'IA et de l'infrastructure de base, et nous sommes concentrés sur l'accélération des capacités', souligne son CEO Andy Jassy.
Pour les trois derniers mois de 2025, Amazon table sur un bénéfice d'exploitation entre 21 et 26 MdsUSD, à comparer à 21,2 MdsUSD un an auparavant, et sur des revenus entre 206 et 213 MdsUSD, en croissance de 10 à 13%.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.