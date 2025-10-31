Amazon augmente de plus d'un tiers son BPA trimestriel

Amazon a dévoilé jeudi soir, au titre du 3e trimestre 2025, un BPA en croissance de 36% en comparaison annuelle, à 1,95 dollar, battant nettement le consensus de marché, malgré un bénéfice d'exploitation stable à 17,4 milliards de dollars.



En excluant deux charges exceptionnelles, liées respectivement à un règlement juridique avec la Federal Trade Commission et à de coûts de licenciements prévus, son bénéfice d'exploitation aurait toutefois augmenté de 25% à 21,7 MdsUSD.



Les revenus du géant technologique ont augmenté de 13% à 180,2 MdsUSD (+12% hors effets de changes), portés à la fois par le commerce en ligne (+11% en Amérique du Nord, +14% à l'international) et par Amazon Web Services (+20%).



'AWS se développe à un rythme inédit depuis 2022. Nous continuons de constater une forte demande dans les domaines de l'IA et de l'infrastructure de base, et nous sommes concentrés sur l'accélération des capacités', souligne son CEO Andy Jassy.



Pour les trois derniers mois de 2025, Amazon table sur un bénéfice d'exploitation entre 21 et 26 MdsUSD, à comparer à 21,2 MdsUSD un an auparavant, et sur des revenus entre 206 et 213 MdsUSD, en croissance de 10 à 13%.