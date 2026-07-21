Amazon Business atteint 60 MdsUSD de ventes brutes annualisées au 2e trimestre
Amazon annonce qu'Amazon Business a atteint 60 MdsUSD de ventes brutes annualisées au 2e trimestre 2026, aidant plus de 11 millions d'organisations dans le monde, des hôpitaux et des écoles aux usines et aux hôtels, à simplifier leurs achats professionnels.
Depuis son lancement aux Etats-Unis en 2015, Amazon Business s'est développé pour servir des organisations dans 11 pays, dont des centaines de milliers de petites entreprises et 97 sociétés du Fortune 100. Au 1er semestre de cette année, plus de 1,8 million de nouvelles organisations ont rejoint Amazon Business.
"Des organisations telles que Citi, United Service Organizations, Marriott International et Carnival se sont appuyées sur Amazon Business pour répondre à l'évolution de leurs besoins, soulignant la valeur que les clients perçoivent au quotidien", précise le géant du commerce en ligne.
Amazon Business a construit une offre combinant un large choix, une expérience de livraison et d'achat pratique conçue pour les entreprises, des prix bas au quotidien et des outils permettant aux organisations de contrôler leurs achats et de disposer d'une meilleure visibilité sur leurs dépenses.
Il a également lancé un ensemble d'outils alimentés par l'IA, conçus pour répondre aux attentes en matière d'expérience personnalisée et intuitive, aidant les organisations à trouver des moyens d'économiser de l'argent et de prendre des décisions d'achat plus éclairées.
Le groupe ajoute que Prime Business, conçu sur le même modèle qu'Amazon Prime pour les consommateurs, a permis à ses membres d'économiser plus de 880 MUSD en frais d'expédition à l'échelle mondiale. Amazon Business continue d'étendre ce programme avec de nouveaux avantages pour les organisations.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.