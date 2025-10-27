Amazon a annoncé lundi qu'il avait prévu d'investir plus de 1,4 milliards d'euros aux Pays-Bas d'ici à 2027, une décision que le géant américain de l'Internet présente comme un signe de sa confiance dans la vigueur de l'économie néerlandaise.
Ce montant, le plus important jamais débloqué par le groupe de Seattle depuis son arrivée dans le pays en 2020, sera notamment consacré à sa division d'infrastructures en ligne Amazon Web Services (AWS), mais aussi à ses activités de commerce électronique, avec l'objectif de dynamiser les ventes de ses PME partenaires aux Pays-Bas comme à l'international.
D'après Amazon, les quelque 4500 PME écoulant leurs produits sur sa plateforme néerlandaise Amazon.nl génèrent autour de 60% des ventes totales.
Mais 90% d'entre elles expédient leurs articles dans 170 pays, précise le groupe, dont 75% vers des pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, la France, les USA, le Royaume-Uni ou l'Italie, ajoute-t-il.
Amazon précise qu'il emploie actuellement un millier de personnes dans le pays, répartis entre ses bureaux d'Amsterdam et de La Haye et son centre logistique de Rozenburg.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
