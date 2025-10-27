Amazon compte investir plus de 1,4 milliard d'euros aux Pays-Bas

Amazon a annoncé lundi qu'il avait prévu d'investir plus de 1,4 milliards d'euros aux Pays-Bas d'ici à 2027, une décision que le géant américain de l'Internet présente comme un signe de sa confiance dans la vigueur de l'économie néerlandaise.



Ce montant, le plus important jamais débloqué par le groupe de Seattle depuis son arrivée dans le pays en 2020, sera notamment consacré à sa division d'infrastructures en ligne Amazon Web Services (AWS), mais aussi à ses activités de commerce électronique, avec l'objectif de dynamiser les ventes de ses PME partenaires aux Pays-Bas comme à l'international.



D'après Amazon, les quelque 4500 PME écoulant leurs produits sur sa plateforme néerlandaise Amazon.nl génèrent autour de 60% des ventes totales.



Mais 90% d'entre elles expédient leurs articles dans 170 pays, précise le groupe, dont 75% vers des pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, la France, les USA, le Royaume-Uni ou l'Italie, ajoute-t-il.



Amazon précise qu'il emploie actuellement un millier de personnes dans le pays, répartis entre ses bureaux d'Amsterdam et de La Haye et son centre logistique de Rozenburg.

