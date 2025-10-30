Amazon a annoncé jeudi une progression de 20% de son chiffre d’affaires pour sa division cloud AWS au troisième trimestre, atteignant 33 milliards de dollars, au-dessus des 32,42 milliards anticipés par les analystes. Cette performance confirme le rôle central d’AWS dans la croissance du groupe, malgré une pression concurrentielle croissante exercée par Microsoft Azure (+40%) et Alphabet avec son Google Cloud (+34%), qui réduisent progressivement l’écart avec le leader du secteur.
Cette publication intervient peu après une panne majeure d’AWS ayant provoqué des interruptions de services pendant plus de 15 heures. Amazon tente de rassurer ses clients et de consolider sa position dans l’infrastructure cloud pour l’intelligence artificielle, un segment en plein essor. Le groupe a récemment inauguré Project Rainier, un centre de données de 11 milliards de dollars dédié à l’IA, où seront exécutés les modèles d’Anthropic, start-up dans laquelle Amazon a investi 8 milliards de dollars. Celle-ci prévoit d’utiliser jusqu’à 1 million de puces Trainium2 d’ici fin 2025.
Face à la multiplication des contrats cloud dans l’IA, notamment ceux conclus par Meta avec Google et Oracle, Amazon cherche à démontrer sa capacité d’innovation et son engagement stratégique. Bien que ses concurrents gagnent du terrain, AWS continue d’afficher une croissance solide, soutenue par ses investissements dans l’IA et ses infrastructures sur mesure, éléments clés pour maintenir sa position dominante dans un marché en rapide transformation. Par ailleurs, cette publication marque le plus fort taux de croissance des revenus générés par AWS en trois ans, une nouvelle qui propulse le titre Amazon de près de 10% dans les échanges prolongés.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
