Amazon a annoncé jeudi une progression de 20% de son chiffre d’affaires pour sa division cloud AWS au troisième trimestre, atteignant 33 milliards de dollars, au-dessus des 32,42 milliards anticipés par les analystes. Cette performance confirme le rôle central d’AWS dans la croissance du groupe, malgré une pression concurrentielle croissante exercée par Microsoft Azure (+40%) et Alphabet avec son Google Cloud (+34%), qui réduisent progressivement l’écart avec le leader du secteur.

Cette publication intervient peu après une panne majeure d’AWS ayant provoqué des interruptions de services pendant plus de 15 heures. Amazon tente de rassurer ses clients et de consolider sa position dans l’infrastructure cloud pour l’intelligence artificielle, un segment en plein essor. Le groupe a récemment inauguré Project Rainier, un centre de données de 11 milliards de dollars dédié à l’IA, où seront exécutés les modèles d’Anthropic, start-up dans laquelle Amazon a investi 8 milliards de dollars. Celle-ci prévoit d’utiliser jusqu’à 1 million de puces Trainium2 d’ici fin 2025.

Face à la multiplication des contrats cloud dans l’IA, notamment ceux conclus par Meta avec Google et Oracle, Amazon cherche à démontrer sa capacité d’innovation et son engagement stratégique. Bien que ses concurrents gagnent du terrain, AWS continue d’afficher une croissance solide, soutenue par ses investissements dans l’IA et ses infrastructures sur mesure, éléments clés pour maintenir sa position dominante dans un marché en rapide transformation. Par ailleurs, cette publication marque le plus fort taux de croissance des revenus générés par AWS en trois ans, une nouvelle qui propulse le titre Amazon de près de 10% dans les échanges prolongés.