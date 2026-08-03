Amazon dépasse pour la première fois les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière
Amazon a franchi pour la première fois le seuil des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par des résultats supérieurs aux attentes et par l'optimisme des investisseurs concernant la croissance de son activité cloud liée à l'intelligence artificielle.
L'action Amazon gagne environ 5%, à un record de 285,01 dollars, portant la capitalisation boursière du groupe au-delà de 3 000 milliards de dollars. Depuis le début de l'année, le titre progresse de plus de 23%. Cette envolée intervient après la publication de résultats marqués par la plus forte croissance d'Amazon Web Services depuis plus de quatre ans et par le relèvement des prévisions de dépenses d'investissement, confirmant la vigueur de la demande en services de cloud computing alimentée par l'intelligence artificielle.
Les performances d'Amazon ont également soutenu l'ensemble du secteur technologique. Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Oracle progressent eux aussi en Bourse, les investisseurs étant rassurés par le maintien des investissements des grands fournisseurs de cloud dans les infrastructures d'IA. Selon plusieurs observateurs, cette dynamique confirme que les principaux acteurs du secteur continuent de privilégier la croissance malgré les dépenses massives consacrées aux centres de données.
Amazon rejoint ainsi Apple, Microsoft, Alphabet et Nvidia parmi les entreprises ayant dépassé les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Fondé par Jeff Bezos en 1994, le groupe n'a mis qu'un peu plus de deux ans pour passer de 2 000 à .000 milliards de dollars de valorisation. Cette progression est notamment soutenue par le développement d'AWS et par des partenariats conclus avec OpenAI, Anthropic et Meta pour les infrastructures cloud et les puces dédiées à l'intelligence artificielle.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.