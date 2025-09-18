Amazon annonce l'extension de son service de logistique tiers Multi-Channel Fulfillment (MCF) aux marchands présents sur SHEIN, Shopify et Walmart. Ce service, déjà utilisé sur eBay, Etsy, Temu et TikTok Shop, permet de centraliser les stocks avec Fulfillment by Amazon (FBA) et de simplifier la gestion des commandes multicanal.
Les vendeurs Shopify peuvent désormais choisir Amazon MCF comme partenaire du Shopify Fulfillment Network, avec synchronisation des stocks et suivi en temps réel. Sur SHEIN, une application dédiée sera disponible d'ici fin d'année, et sur Walmart, les marchands peuvent s'intégrer via Seller Central ou des partenaires tiers.
Selon Peter Larsen, vice-président d'Amazon Multichannel Commerce & Fulfillment, cette expansion va faciliter la croissance des PME en leur offrant un accès à un réseau logistique rapide et fiable. Amazon souligne que MCF contribue à réduire de 19% les ruptures de stock et à augmenter le chiffre d'affaires des marchands d'environ 19% en moyenne.
Amazon élargit son service de logistique multicanal à SHEIN, Shopify et Walmart
Publié le 18/09/2025 à 15:25
Partager
-1,04 %
+0,45 %
+0,82 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager