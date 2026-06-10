Amazon enrichit son offre de services de fret aux États-Unis
Amazon annonce l'expansion aux États-Unis de son offre de fret less-than-truckload (LTL) au-delà de son offre actuelle de livraison vers Amazon, vers tout type de destination, y compris les entrepôts tiers, les centres de distribution et les partenaires commerciaux, dans le cadre de la suite d'offres d'Amazon Supply Chain Services (ASCS).
"Les entreprises disposent désormais de la flexibilité d'expédier par palette, en choisissant le service LTL pour partager de l'espace pour des chargements partiels au lieu de réserver et de payer pour un camion complet", explique le géant américain du commerce en ligne.
Depuis 2019, Amazon LTL a servi des dizaines de milliers de partenaires et de vendeurs Amazon, transportant des millions de palettes sur son réseau américain l'an dernier. Le groupe étend désormais ce service grâce aux nombreux retours positifs et à une demande croissante des clients.
Ce lancement constitue le dernier ajout à Amazon Supply Chain Services, un portefeuille de capacités de chaîne d'approvisionnement d'Amazon incluant le fret, la distribution, l'entreposage et l'expédition de colis, disponible pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
Amazon Freight, qui fait partie d'ASCS, offre aux expéditeurs l'accès à la même infrastructure logistique, à la même technologie et à la même fiabilité qu'Amazon utilise pour transporter quotidiennement son propre fret, avec une capacité évolutive permettant de soutenir les entreprises lorsque les volumes d'expédition augmentent.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.