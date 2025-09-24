Amazon et SAP lancent des solutions pour un cloud indépendant en Europe

Amazon Web Services (AWS) et SAP annoncent le déploiement des capacités SAP Sovereign Cloud sur l'AWS European Sovereign Cloud, une infrastructure indépendante en Europe soutenue par un investissement prévu de 7,8 MdEUR. La première région sera ouverte à Brandebourg (Allemagne) d'ici la fin de l'année.



Cette initiative cible les clients du secteur public et des industries réglementées, avec des solutions alignées sur les exigences de souveraineté numérique, notamment la résidence des données et l'autonomie opérationnelle. L'offre inclura dans un premier temps SAP Business Technology Platform et SAP Cloud ERP.



David Brown, vice-président Compute et Machine Learning chez AWS, souligne que ce partenariat offre aux organisations 'plus de choix pour répondre à leurs besoins de souveraineté tout en utilisant des technologies cloud de pointe'.



Thomas Saueressig, membre du directoire de SAP, ajoute que ce déploiement permet aux clients de 'tirer parti de l'innovation cloud et de l'IA' dans un cadre souverain.



Ce lancement s'appuie sur la collaboration historique entre SAP et AWS, déjà déployée en Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Canada et Inde.