Amazon a annoncé mardi la fermeture de ses 19 magasins Fresh au Royaume-Uni, mettant fin à son expérimentation dans la distribution alimentaire physique sur ce marché. Cinq points de vente seront reconvertis en magasins Whole Foods, la chaîne haut de gamme acquise en 2017. Le groupe explique ce choix par une réévaluation de ses priorités, jugeant les perspectives de croissance plus prometteuses dans la livraison en ligne.

Lancée à Londres en 2021, l’enseigne Fresh proposait une offre plus accessible que Whole Foods, avec un fort accent sur l’innovation technologique via le système "Just Walk Out". Mais le concept n’a jamais véritablement séduit les consommateurs britanniques. Amazon ralentit également l’expansion de ses magasins Fresh et Go aux États-Unis, tout en maintenant son réseau de 500 supermarchés Whole Foods.

Malgré ce retrait physique, le PDG Andy Jassy a réaffirmé l’ambition d’Amazon dans l’alimentaire, tout en insistant sur l’importance du modèle e-commerce, jugé plus adapté aux évolutions des habitudes de consommation. Cette décision confirme l’orientation stratégique du groupe vers la livraison en ligne, dans un secteur où la concurrence reste particulièrement vive.