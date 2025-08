Amazon : HSBC maintient son conseil à l'achat

HSBC confirme sa recommandation 'Achat' sur Amazon.com, avec un objectif de cours maintenu à 256 USD, soit un potentiel de hausse de 19,2 % par rapport au cours de 214,75 USD au 1er août 2025.



Le broker souligne que les résultats du deuxième trimestre 2025 ont dépassé les attentes, portés par les divisions Amérique du Nord et Internationale. Le chiffre d'affaires a progressé de 13,3 % en glissement annuel à 167,7 Md USD, tandis que le résultat opérationnel a bondi de 30,6 % à 19,2 Md USD, malgré une sous-performance de la division AWS.



La note précise que les prévisions du troisième trimestre sont jugées prudentes, avec une fourchette de résultat opérationnel de 15,5 à 20,5 Md USD, en retrait par rapport au consensus.



Enfin, HSBC a relevé ses prévisions de bénéfice opérationnel de 4,5 à 5,6 % sur 2025-2027 et anticipe un capex structurellement plus élevé. L'analyse estime qu'Amazon reste bien positionnée pour tirer parti des cycles émergents du cloud et de l'IA, en dépit d'une pression concurrentielle accrue sur AWS.