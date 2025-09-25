Iberdrola, par l'intermédiaire de sa filiale américaine Avangrid, a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Amazon pour fournir de l'électricité propre à partir d'un nouveau projet photovoltaïque.
L'installation de 57 MW sera située dans le comté de Gilliam, dans l'Oregon, et alimentera les centres de données du géant de la technologie dans la région.
Ce contrat s'ajoute à d'autres déjà signés par Amazon avec le groupe Iberdrola pour des projets en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne.
Au total, la multinationale américaine a contracté 68 100 GWh d'énergie renouvelable auprès d'Iberdrola.
D'une capacité de 57 MW et d'un investissement de 100 millions de dollars, Oregon Trail Solar sera composé d'environ 100 000 panneaux solaires et entrera en service en 2027.
Les entreprises travaillent ensemble sur des initiatives similaires dans l'Illinois, l'Ohio et la Caroline du Nord.
