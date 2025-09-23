Amazon fait face depuis mardi à la Federal Trade Commission (FTC) devant un tribunal fédéral de Seattle dans un procès d’un mois portant sur son programme Prime. L’agence accuse le groupe d’avoir inscrit des millions de clients à leur insu et rendu le processus d’annulation volontairement complexe. Amazon conteste toute faute et assure que ses procédures sont claires. Lancé en 2005, Prime compte plus de 200 millions de membres à travers le monde et constitue un levier essentiel de fidélisation et de revenus pour le groupe.

La FTC reproche à Amazon d’avoir utilisé des interfaces trompeuses au moment du paiement, entraînant des abonnements non consentis. Elle souligne que le processus de résiliation, surnommé en interne "Iliad", oblige à traverser quatre pages et 15 choix. Un juge a déjà donné raison partiellement à l’agence, estimant qu’Amazon et deux dirigeants avaient violé la loi Restore Online Shoppers’ Confidence Act en collectant des données de paiement avant d’informer correctement les clients. Ces responsables pourraient être tenus personnellement responsables si la FTC l’emporte.

L’affaire illustre la volonté de la FTC de lutter contre les "dark patterns", ces méthodes de conception jugées manipulatrices. L’agence a récemment ciblé Uber, Match ou Chegg pour des pratiques similaires, et poursuit en parallèle Amazon dans un autre procès prévu en 2027, où elle l’accuse de monopole illégal dans le commerce en ligne. L’issue du procès Prime pourrait marquer un précédent majeur dans la régulation des plateformes numériques et de leurs stratégies d’abonnement.