Amazon a annoncé mercredi le lancement d’Amazon Grocery, une nouvelle gamme alimentaire réunissant plus de 1 000 références, dont la majorité proposée à moins de 5 dollars. Cette offre regroupe sous une même bannière les marques existantes Happy Belly et Amazon Fresh, couvrant un large éventail de produits : produits frais, viandes, fruits de mer, en-cas et ingrédients de base pour la cuisine.

Selon Jason Buechel, vice-président en charge de l’alimentaire, l’initiative vise à répondre aux attentes des consommateurs attentifs à leur budget, sans compromis sur la qualité ou le goût. Elle s’inscrit dans la continuité d’expérimentations menées par Amazon, notamment avec la marque Amazon Saver testée l’an dernier.

Cette annonce intervient dans un contexte de réajustement de la stratégie alimentaire du groupe. Amazon a récemment décidé de fermer ses magasins physiques au Royaume-Uni, qu’il s’agisse des supérettes Amazon Go ou des supermarchés Amazon Fresh. Parallèlement, l’entreprise met l’accent sur la vente en ligne de produits essentiels et l’extension de son service de livraison le jour même aux États-Unis, afin d’inciter les clients à inclure davantage de produits frais dans leurs commandes.