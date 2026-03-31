Amazon lance de nouvelles cartes business avec Mastercard
Amazon annonce le lancement de nouvelles cartes business, qui arriveront ce printemps, offrant aux clients américains "plus de moyens que jamais d'économiser, ainsi qu'une suite de nouvelles fonctionnalités conçues pour les petites entreprises".
Les clients peuvent choisir entre deux options : la carte business Prime, offrant aux membres Prime 5% de réduction sur les achats Amazon, ou la carte business Amazon, offrant 3% de réduction pour les clients sans abonnement Prime.
"Les deux versions de la carte offrent plus de récompenses lors des achats sur Amazon, des conditions de crédit flexibles et aucun frais annuel. Plus de détails sur ces nouveaux avantages passionnants seront annoncés dans les mois à venir", affirme le géant technologique.
Les cartes seront émises par U.S. Bank dans le cadre du réseau Mastercard. U.S. Bank est l'un des plus grands émetteurs de cartes aux États-Unis et sert plus de 1,4 million de clients de petites entreprises.
Les membres actuels des cartes Amazon Business et Amazon Business Prime American Express aux États-Unis peuvent continuer à utiliser et à gagner des récompenses sur leurs cartes de marque American Express.
Ils recevront des communications supplémentaires d'American Express et de U.S. Bank concernant les détails de la transition ainsi que les détails concernant les nouvelles cartes, respectivement.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.