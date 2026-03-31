Amazon lance de nouvelles cartes business avec Mastercard

Amazon annonce le lancement de nouvelles cartes business, qui arriveront ce printemps, offrant aux clients américains "plus de moyens que jamais d'économiser, ainsi qu'une suite de nouvelles fonctionnalités conçues pour les petites entreprises".

Les clients peuvent choisir entre deux options : la carte business Prime, offrant aux membres Prime 5% de réduction sur les achats Amazon, ou la carte business Amazon, offrant 3% de réduction pour les clients sans abonnement Prime.



"Les deux versions de la carte offrent plus de récompenses lors des achats sur Amazon, des conditions de crédit flexibles et aucun frais annuel. Plus de détails sur ces nouveaux avantages passionnants seront annoncés dans les mois à venir", affirme le géant technologique.



Les cartes seront émises par U.S. Bank dans le cadre du réseau Mastercard. U.S. Bank est l'un des plus grands émetteurs de cartes aux États-Unis et sert plus de 1,4 million de clients de petites entreprises.



Les membres actuels des cartes Amazon Business et Amazon Business Prime American Express aux États-Unis peuvent continuer à utiliser et à gagner des récompenses sur leurs cartes de marque American Express.



Ils recevront des communications supplémentaires d'American Express et de U.S. Bank concernant les détails de la transition ainsi que les détails concernant les nouvelles cartes, respectivement.