Amazon lance ses deux nouvelles cartes Business avec Mastercard

Amazon annonce le lancement ce jour de ses nouvelles cartes Prime Business Card et Amazon Business Card avec MasterCard, "réunissant les récompenses Amazon que les entreprises apprécient avec de nouveaux avantages puissants pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs dépenses sur Amazon".

Ces cartes, émises par U.S. Bank dans le cadre du réseau Mastercard, offrent des récompenses partout où les clients font leurs achats, un accès à un financement flexible pour les achats et aucun frais annuel ou de transaction à l'étranger.



La carte Prime Business offre aux membres Prime 5% de réduction sur les achats américains jusqu'à 150 000 USD par an auprès d'Amazon Business, Amazon.com, AWS et Whole Foods Market. Pour les clients sans abonnement Prime, la carte Amazon Business offre 3% de remise sur leurs achats Amazon aux États-Unis jusqu'à 150 000 USD par an.



Les nouveaux avantages des cartes incluent des récompenses améliorées en dehors d'Amazon, ainsi que des échéances de paiement mensuelles égales pour aider les détenteurs de cartes à gérer leur trésorerie au fil du temps.



Les nouvelles cartes sont acceptées dans plus de 100 millions de sites à travers le monde. Construite sur le réseau Mastercard, chaque transaction est prise en charge par une surveillance avancée de la fraude alimentée par l'IA. Les titulaires bénéficient également des fonctionnalités World Elite Mastercard, ainsi que d'Easy Savings.



Les détenteurs actuels de cartes Amazon Business American Express peuvent continuer à utiliser leurs cartes existantes et à gagner des récompenses sans interruption. Ils recevront une carte de remplacement qu'ils pourront commencer à utiliser le 14 août.