Amazon lance ses deux nouvelles cartes Business avec Mastercard
Amazon annonce le lancement ce jour de ses nouvelles cartes Prime Business Card et Amazon Business Card avec MasterCard, "réunissant les récompenses Amazon que les entreprises apprécient avec de nouveaux avantages puissants pour les aider à tirer le meilleur parti de leurs dépenses sur Amazon".
Ces cartes, émises par U.S. Bank dans le cadre du réseau Mastercard, offrent des récompenses partout où les clients font leurs achats, un accès à un financement flexible pour les achats et aucun frais annuel ou de transaction à l'étranger.
La carte Prime Business offre aux membres Prime 5% de réduction sur les achats américains jusqu'à 150 000 USD par an auprès d'Amazon Business, Amazon.com, AWS et Whole Foods Market. Pour les clients sans abonnement Prime, la carte Amazon Business offre 3% de remise sur leurs achats Amazon aux États-Unis jusqu'à 150 000 USD par an.
Les nouveaux avantages des cartes incluent des récompenses améliorées en dehors d'Amazon, ainsi que des échéances de paiement mensuelles égales pour aider les détenteurs de cartes à gérer leur trésorerie au fil du temps.
Les nouvelles cartes sont acceptées dans plus de 100 millions de sites à travers le monde. Construite sur le réseau Mastercard, chaque transaction est prise en charge par une surveillance avancée de la fraude alimentée par l'IA. Les titulaires bénéficient également des fonctionnalités World Elite Mastercard, ainsi que d'Easy Savings.
Les détenteurs actuels de cartes Amazon Business American Express peuvent continuer à utiliser leurs cartes existantes et à gagner des récompenses sans interruption. Ils recevront une carte de remplacement qu'ils pourront commencer à utiliser le 14 août.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.