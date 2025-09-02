Amazon lance une région AWS pour la Nouvelle-Zélande

Amazon fait part du lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande), qui 'offre aux clients plus de choix pour exécuter des charges de travail et stocker en toute sécurité leur contenu en Nouvelle-Zélande, tout en proposant aux utilisateurs finaux une latence encore plus faible'.



Cette région AWS propose ainsi des technologies cloud avancées et sécurisées dans ce pays aux développeurs, start-ups, entrepreneurs et entreprises, ainsi qu'aux services financiers, au commerce de détail, à l'éducation, aux administrations et aux organisations à but non lucratif.



Parmi les clients AWS actifs en Nouvelle-Zélande figurent AMP New Zealand, Kiwibank, le ministère des Transports, la poste néo-zélandaise, One New Zealand, TVNZ, l'université d'Auckland, le conseil municipal de Wellington, Xero, etc.



Dans le cadre de son engagement à long terme, Amazon prévoit d'investir plus de 7,5 milliards de dollars néo-zélandais dans ce pays pour y soutenir la construction, la connexion, l'exploitation et la maintenance de ses centres de données.



Selon le géant technologique, ces investissements soutiendront en moyenne plus de 1000 emplois équivalents temps plein par an en Nouvelle-Zélande, ce qui ajoutera environ 10,8 MdsNZD au PIB du pays.