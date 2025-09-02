Amazon fait part du lancement de la région AWS Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande), qui 'offre aux clients plus de choix pour exécuter des charges de travail et stocker en toute sécurité leur contenu en Nouvelle-Zélande, tout en proposant aux utilisateurs finaux une latence encore plus faible'.
Cette région AWS propose ainsi des technologies cloud avancées et sécurisées dans ce pays aux développeurs, start-ups, entrepreneurs et entreprises, ainsi qu'aux services financiers, au commerce de détail, à l'éducation, aux administrations et aux organisations à but non lucratif.
Parmi les clients AWS actifs en Nouvelle-Zélande figurent AMP New Zealand, Kiwibank, le ministère des Transports, la poste néo-zélandaise, One New Zealand, TVNZ, l'université d'Auckland, le conseil municipal de Wellington, Xero, etc.
Dans le cadre de son engagement à long terme, Amazon prévoit d'investir plus de 7,5 milliards de dollars néo-zélandais dans ce pays pour y soutenir la construction, la connexion, l'exploitation et la maintenance de ses centres de données.
Selon le géant technologique, ces investissements soutiendront en moyenne plus de 1000 emplois équivalents temps plein par an en Nouvelle-Zélande, ce qui ajoutera environ 10,8 MdsNZD au PIB du pays.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).