Amazon a supprimé plus de 14 000 postes en octobre dans le cadre de la plus grande vague de licenciements de son histoire. Près de 40% des 4 700 postes supprimés dans les États de Washington, New York, Californie et New Jersey concernaient des ingénieurs, selon les documents WARN déposés localement. Ces coupes ont touché de nombreux secteurs techniques et créatifs, y compris les jeux vidéo, la publicité et les unités de recherche en intelligence artificielle. Le PDG Andy Jassy justifie ces décisions par une volonté de rationaliser l’organisation, trop rigide selon lui depuis les embauches massives liées à la pandémie.

Les profils visés incluent principalement des développeurs logiciels intermédiaires, des chefs de produit et des cadres expérimentés. La direction affirme que l’IA n’est pas le moteur direct des suppressions, tout en reconnaissant que l’automatisation croissante réduira à terme les besoins en effectifs. Beth Galetti, directrice des ressources humaines, insiste sur la nécessité d’une organisation "plus légère" et réactive. L’enjeu est de maintenir l’innovation avec des équipes réduites, alors que l’entreprise lance Kiro, son propre assistant de codage, pour rester dans la course à l’IA générative.

La division jeux vidéo a particulièrement souffert, avec des licenciements massifs dans les studios californiens d’Irvine et San Diego. Amazon a mis en pause plusieurs projets de jeux AAA, dont un MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux. Les équipes en IA visuelle, responsables d’Amazon Lens, ont aussi été fortement réduites à Palo Alto. Malgré la rentabilité de sa branche publicitaire, celle-ci a également subi des coupes, notamment à New York. Dans un contexte où l’intelligence artificielle redéfinit les compétences recherchées, Amazon poursuit une restructuration brutale, qui pourrait se prolonger début 2026, à l’image des 113 000 suppressions recensées cette année dans le secteur technologique américain.