Amazon Pharmacy annonce l'extension de son service RxPass au Texas, portant la couverture à 48 États des Etats-Unis.
Réservée aux membres Prime, cette offre permet d'accéder à plus de 50 médicaments courants pour le traitement de maladies chroniques comme l'anxiété, le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiaques pour 5 USD par mois, avec livraison gratuite en deux jours - et service le jour même dans certaines zones.
John Love, vice-président d'Amazon Pharmacy, souligne que cette initiative vise à 'apporter un accès abordable et pratique aux médicaments' dans un pays où près de la moitié de la population vit avec une maladie chronique.
RxPass cherche à améliorer l'observance thérapeutique, un enjeu pour environ 133 millions d'Américains atteints de maladies chroniques. Tess Carey, pharmacienne senior, juge que ce service 'offre un accès fiable et abordable qui peut sauver des vies'.
Les prescripteurs peuvent envoyer directement leurs ordonnances à Amazon Pharmacy, qui met également à disposition des pharmaciens 24h/24 pour accompagner les patients.
Publié le 08/09/2025 à 15:36
