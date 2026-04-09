Amazon Pharmacy annonce proposer désormais la livraison de Foundayo, médicament GLP-1 d'Eli Lilly récemment approuvé aux États-Unis, et traitement oral quotidien pour les adultes obèses ou en surpoids avec des problèmes médicaux liés au poids.
Les clients disposant d'une ordonnance valide peuvent ainsi le commander via Amazon Pharmacy, consulter la disponibilité en temps réel des médicaments et la transparence des prix, et recevoir une livraison rapide directement à leur porte à l'échelle nationale.
Avec l'assurance, les tarifs commencent à partir de 1 USD par jour ou 25 USD par mois. Pour les clients payant cash, le prix est de 5 USD par jour ou 149 USD par mois. Les coupons de réduction fabricant sont appliqués automatiquement avant le paiement.
En tirant parti du réseau logistique de livraison d'Amazon, Amazon Pharmacy proposera Foundayo via son service de livraison le jour même dans près de 3 000 villes et villages, avec une expansion à près de 4 500 d'ici la fin de l'année.
Dans les zones isolées où la pharmacie physique la plus proche peut être à plus de 45 à 60 minutes en voiture, la livraison des ordonnances à 1, 2 ou 3 jours sera proposée, alors que d'autres services de livraison par correspondance prennent entre 5 et 10 jours.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.