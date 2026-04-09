Amazon Pharmacy propose la livraison de Foundayo

Amazon Pharmacy annonce proposer désormais la livraison de Foundayo, médicament GLP-1 d'Eli Lilly récemment approuvé aux États-Unis, et traitement oral quotidien pour les adultes obèses ou en surpoids avec des problèmes médicaux liés au poids.

Les clients disposant d'une ordonnance valide peuvent ainsi le commander via Amazon Pharmacy, consulter la disponibilité en temps réel des médicaments et la transparence des prix, et recevoir une livraison rapide directement à leur porte à l'échelle nationale.



Avec l'assurance, les tarifs commencent à partir de 1 USD par jour ou 25 USD par mois. Pour les clients payant cash, le prix est de 5 USD par jour ou 149 USD par mois. Les coupons de réduction fabricant sont appliqués automatiquement avant le paiement.



En tirant parti du réseau logistique de livraison d'Amazon, Amazon Pharmacy proposera Foundayo via son service de livraison le jour même dans près de 3 000 villes et villages, avec une expansion à près de 4 500 d'ici la fin de l'année.



Dans les zones isolées où la pharmacie physique la plus proche peut être à plus de 45 à 60 minutes en voiture, la livraison des ordonnances à 1, 2 ou 3 jours sera proposée, alors que d'autres services de livraison par correspondance prennent entre 5 et 10 jours.