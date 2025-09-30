Amazon tiendra mardi son rendez-vous annuel dédié à ses produits connectés, où Panos Panay, patron de la division appareils et services, doit présenter de nouvelles versions des enceintes Echo, téléviseurs Fire TV, sonnettes Ring et liseuses Kindle. Mais l’attention se concentre sur Alexa+, la nouvelle génération de l’assistant vocal enrichi par l’intelligence artificielle générative, annoncée en février par Andy Jassy.

Les premiers retours sur Alexa+ sont contrastés. Si des testeurs saluent une conversation plus fluide et une voix plus naturelle, d’autres pointent des erreurs fréquentes et des réponses approximatives, parfois moins fiables que les versions précédentes pour certaines tâches pratiques comme la météo. Accessible uniquement sur les modèles récents d’Echo Show, le service est limité à plus d’un million de testeurs et proposé via un abonnement de 19,99 dollars par mois, gratuit pour les abonnés Prime.

Avec plus de 600 millions d’appareils Alexa déjà vendus, Amazon cherche à moderniser son écosystème face à la concurrence de ChatGPT, Gemini (Alphabet) et des dispositifs de Meta. Le groupe a récemment acquis la start-up Bee, spécialisée dans les objets connectés portables, et intégré de premières fonctions d’IA générative à ses produits Ring. Après avoir annulé son événement de 2024, le géant du e-commerce entend marquer les esprits cette année en repositionnant Alexa et son offre d’appareils dans l’ère de l’intelligence artificielle.