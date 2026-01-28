Amazon prévoit de supprimer 16 000 nouveaux postes
Dans un message de Beth Galetti, vice-présidente en charge du personnel et de la technologie chez Amazon, le géant technologique annonce ce mercredi une "mise à jour de son organisation" qui entrainera la suppression de 16 000 emplois.
"Comme je l'ai partagé en octobre, nous travaillons à renforcer notre organisation en réduisant les strates, en augmentant la propriété et en supprimant la bureaucratie", explique la responsable dans sa lettre.
Pour "soutenir tous ceux dont le rôle est impacté", le groupe prévoit d'offrir à la plupart des employés basés aux Etats-Unis 90 jours pour chercher un nouveau poste en interne, le calendrier variant dans les autres pays selon les exigences locales.
Pour ceux qui ne trouvent pas un nouveau poste dans le groupe ou choisissent de ne pas en chercher, Amazon fournira une aide à la transition, incluant une indemnité de départ, des services de replacement ou des bénéfices d'assurance santé.
"Pendant que nous procédons à ces changements, nous continuerons également à recruter et à investir dans des domaines et fonctions stratégiques essentiels à notre avenir", indique par ailleurs Beth Galetti.
Pour rappel, Amazon avait déjà annoncé fin octobre son intention de supprimer autour de 14 000 postes dans le cadre de changements organisationnels, de façon à en faire "la plus grande start-up du monde", aux dires de son CEO Andy Jassy.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.