Amazon a annoncé mardi son intention de supprimer autour de 14.000 postes dans le cadre de changements organisationnels visant à alléger la bureaucratie, à réduire les niveaux de responsabilités et à investir dans ses domaines d'activité les plus dynamiques.
Dans un communiqué publié sur le site Internet de l'entreprise, Beth Galetti, la vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, justifie cette décision par la volonté affichée par Andy Jassy, le directeur général du groupe, de faire fonctionner la société comme s'il s'agissait de 'la plus grande start-up du monde', ce qui présuppose selon lui de disposer de la bonne structure en vue d'accélérer la prise de décision.
Amazon, qui comptait près de 1,56 million d'employés dans le monde à la fin 2024, dit vouloir faire tout son possible afin de soutenir toutes les personnes dont le poste est affecté, notamment en leur proposant une période de 90 jours pour essayer de chercher un nouveau poste en interne.
Par ailleurs, ses équipes de recrutement comptent accorder la priorité aux candidats internes afin d'aider le plus grand nombre possible de personnes à trouver un nouveau poste au sein d'Amazon.
Pour ceux qui ne parviendraient pas à trouver un nouveau poste chez Amazon ou qui choisiraient de ne pas rester, le géant de l'Internet dit ouloir leur offrir un accompagnement de transition comprenant une indemnité de départ, des services de reclassement, une couverture santé et d'autres aides.
'Beaucoup pourraient se demander pourquoi nous supprimons des postes alors que l'entreprise se porte si bien', indique Beth Galetti dans son post.
'Il faut bien comprendre que le monde d'aujourd'hui change rapidement', répond-elle. 'Cette génération d'IA est la technologie la plus révolutionnaire que nous avons observé depuis les débuts de l'Internet, et elle permet aux entreprises d'innover à un rythme jamais vu auparavant', conclut la cadre dirigeante.
Pour 2026, Amazon assure vouloir continuer à recruter dans des domaines stratégiques, mais aussi poursuivre l'identification des services où il pourrait encore supprimer des échelons de management.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
