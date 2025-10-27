Amazon s’apprête à lancer une vaste restructuration de ses effectifs, avec la suppression de jusqu’à 30 000 postes de cadres, soit environ 10% de ses fonctions corporates, selon plusieurs sources proches du dossier citées lundi. Cette initiative, la plus importante depuis les 27 000 licenciements opérés fin 2022, vise à rationaliser les dépenses du groupe après les embauches massives réalisées pendant la pandémie. Amazon compte environ 350 000 employés dans ses fonctions d’encadrement sur un total de 1,55 million de salariés dans le monde.

La réduction des effectifs devrait toucher plusieurs divisions, notamment les ressources humaines, les appareils et services et certaines équipes opérationnelles. Les managers ont été informés et formés lundi pour encadrer le processus, avant l’envoi des notifications individuelles prévu mardi matin. Le groupe n’a pas commenté ces informations, mais cette initiative s’inscrit dans la continuité des ajustements opérés depuis deux ans, qui ont déjà concerné des activités comme le cloud, la communication ou le podcast.

L’annonce intervient à quelques jours de la publication des résultats du troisième trimestre, attendue jeudi. En Bourse, le titre Amazon progresse d’un peu plus de 1% ce lundi, les investisseurs saluant cette démarche perçue comme un signal de discipline budgétaire dans un contexte de ralentissement des marges.