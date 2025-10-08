Amazon annonce le lancement d'Amazon Pharmacy Kiosks, un nouveau service permettant aux patients de retirer leurs prescriptions quelques minutes après leur consultation. Les premiers kiosques seront déployés dès décembre 2025 dans plusieurs cabinets One Medical du Grand Los Angeles, avant une extension progressive à d'autres sites.
Ce service vise à réduire le nombre de prescriptions non honorées aux États-Unis, estimé à près d'un tiers chaque année, en simplifiant l'accès aux médicaments. Les patients pourront commander via l'application Amazon et récupérer immédiatement leurs traitements sur place.
Hannah McClellan, vice-présidente d'Amazon Pharmacy, souligne que cette initiative 'supprime un obstacle clé à la prise de traitement, en rapprochant la pharmacie du point de soin'. Les patients bénéficieront aussi d'un accompagnement à distance par des pharmaciens agréés via vidéo ou téléphone.
