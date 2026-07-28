Amazon recentre sa stratégie d'IA sur un nouveau modèle de pointe
Amazon réoriente sa stratégie dans l'intelligence artificielle en réduisant progressivement le développement de plusieurs de ses modèles internes afin de concentrer ses ressources sur un nouveau modèle de pointe, selon Business Insider. Le groupe aurait commencé à mettre de côté plusieurs modèles de la gamme Nova, dont Premier, Omni, Reel et Canvas. Ce nouveau projet est dirigé par le chercheur Pieter Abbeel et devrait être présenté lors de la conférence annuelle "re:Invent" organisée plus tard cette année.
Amazon a confirmé faire évoluer en permanence son portefeuille de modèles en fonction des besoins de ses clients, tout en assurant poursuivre le support et les investissements sur les modèles Nova actuellement disponibles. L'entreprise indique également investir dans la prochaine génération de recherche sur les modèles les plus avancés. Cette réorientation intervient peu après des suppressions de postes au sein de sa division dédiée à l'intelligence artificielle générale, dans le cadre d'une stratégie visant à privilégier les projets jugés les plus importants.
Contrairement à OpenAI, Anthropic ou Google, Amazon n'est pas parvenu à imposer ses modèles d'IA auprès du grand public et s'est davantage concentré sur les infrastructures destinées aux entreprises. Le groupe n'abandonne toutefois pas la marque Nova, son futur modèle pouvant être commercialisé sous cette appellation. Depuis 2023, les activités d'Amazon dans l'IA générale ont fait l'objet de plusieurs réorganisations, notamment avec leur placement sous la responsabilité de Peter DeSantis et le départ de plusieurs dirigeants de premier plan.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.