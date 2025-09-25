Amazon a annoncé avoir conclu un accord avec la Federal Trade Commission (FTC), acceptant de verser 2,5 milliards de dollars pour mettre fin au procès en cours à Seattle concernant son programme Prime. L’agence accusait le géant du e-commerce d’avoir trompé des millions de consommateurs lors de leur inscription et rendu volontairement complexe le processus de résiliation. Trois dirigeants, dont Jamil Ghani et Neil Lindsay, étaient également visés par la plainte et se retrouvent soumis à une interdiction formelle de reproduire de telles pratiques.

Dans le cadre de l’accord, Amazon s’engage à ne plus déformer les conditions d’abonnement à Prime, à obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant tout prélèvement, à rendre les conditions claires lors de l’inscription et à simplifier la résiliation. Cette amende figure parmi les plus lourdes jamais infligées par la FTC, après celle de 5 milliards imposée à Facebook en 2019.

Lancé en 2005, Prime est devenu un pilier stratégique pour Amazon avec plus de 200 millions de membres dans le monde. Proposé à 139 dollars par an, il offre livraison gratuite, contenus en streaming et divers avantages. Les données internes du groupe montrent que les abonnés Prime achètent et dépensent nettement plus que les clients non abonnés, renforçant son importance financière. Pour le président de la FTC, Andrew Ferguson, ce règlement constitue "une victoire majeure" pour la protection des consommateurs.