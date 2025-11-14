Amazon s’est officiellement aligné sur Microsoft pour soutenir le Gain AI Act, un projet de loi visant à restreindre davantage les exportations de semi-conducteurs, notamment ceux de Nvidia, vers la Chine. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, la division cloud d’Amazon a fait savoir à plusieurs sénateurs qu’elle appuyait la proposition, déjà soutenue publiquement par Microsoft. Le texte obligerait les fabricants à répondre d’abord à la demande intérieure américaine avant toute exportation vers des pays soumis à des restrictions, avec en contrepartie un accès prioritaire aux puces pour les grandes entreprises technologiques américaines.
Ce soutien intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin sur les technologies critiques, et de compétition stratégique autour de l’intelligence artificielle. Anthropic, une start-up soutenue par Amazon, appuie également le projet. À ce stade, ni Google (Alphabet) ni Meta ne se sont prononcés, et le président Donald Trump ne s’est pas exprimé publiquement sur la mesure.
Nvidia, directement visé par le texte, a défendu ses pratiques, assurant que ses exportations ne compromettent pas l’approvisionnement des entreprises américaines et qu’elle respecte les restrictions en vigueur. Le groupe estime que les critiques adressées au Congrès pourraient affaiblir le Plan d’action pour l’IA de l’administration Trump et nuire à la position des États-Unis dans la course mondiale à l’IA. Le Gain AI Act pourrait redistribuer les cartes dans l’accès aux ressources critiques de calcul, en renforçant la priorité nationale dans un contexte de forte demande mondiale.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
