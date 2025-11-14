Amazon s’est officiellement aligné sur Microsoft pour soutenir le Gain AI Act, un projet de loi visant à restreindre davantage les exportations de semi-conducteurs, notamment ceux de Nvidia, vers la Chine. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, la division cloud d’Amazon a fait savoir à plusieurs sénateurs qu’elle appuyait la proposition, déjà soutenue publiquement par Microsoft. Le texte obligerait les fabricants à répondre d’abord à la demande intérieure américaine avant toute exportation vers des pays soumis à des restrictions, avec en contrepartie un accès prioritaire aux puces pour les grandes entreprises technologiques américaines.

Ce soutien intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin sur les technologies critiques, et de compétition stratégique autour de l’intelligence artificielle. Anthropic, une start-up soutenue par Amazon, appuie également le projet. À ce stade, ni Google (Alphabet) ni Meta ne se sont prononcés, et le président Donald Trump ne s’est pas exprimé publiquement sur la mesure.

Nvidia, directement visé par le texte, a défendu ses pratiques, assurant que ses exportations ne compromettent pas l’approvisionnement des entreprises américaines et qu’elle respecte les restrictions en vigueur. Le groupe estime que les critiques adressées au Congrès pourraient affaiblir le Plan d’action pour l’IA de l’administration Trump et nuire à la position des États-Unis dans la course mondiale à l’IA. Le Gain AI Act pourrait redistribuer les cartes dans l’accès aux ressources critiques de calcul, en renforçant la priorité nationale dans un contexte de forte demande mondiale.