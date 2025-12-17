Amazon a annoncé le départ de Rohit Prasad, responsable de l’intelligence artificielle générale (AGI), qui quittera l’entreprise à la fin de l’année. Figure clé du développement d’Alexa et des modèles fondamentaux internes, il était l’un des architectes des efforts d’Amazon dans le domaine de l’IA. Son départ coïncide avec une importante réorganisation structurelle : le groupe AGI est désormais intégré dans une division plus large, incluant les équipes de conception de puces et de recherche en informatique quantique.

Cette nouvelle entité sera dirigée par Peter DeSantis, vétéran de 27 ans au sein d’Amazon, jusqu’ici vice-président senior des services cloud. Directement rattaché au PDG Andy Jassy, DeSantis aura pour mission de renforcer la cohérence stratégique dans un contexte où Amazon affirme atteindre un "point d’inflexion" dans ses avancées en IA. L’entreprise mise sur ses modèles Nova pour rivaliser avec les leaders du secteur comme OpenAI, Alphabet ou Anthropic.

En parallèle, Amazon a nommé Pieter Abbeel, spécialiste de la robotique et cofondateur de Covariant, à la tête de l’équipe de recherche sur les modèles de frontière. Cette nouvelle configuration vise à accélérer le développement de solutions IA intégrées, en capitalisant sur une organisation unifiée et une expertise technologique étendue.