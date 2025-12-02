Amazon Web Services (AWS) a annoncé mardi l’intégration de la technologie NVLink Fusion de Nvidia dans sa future puce d’intelligence artificielle Trainium4, à l’occasion de sa conférence annuelle re:Invent à Las Vegas. Ce système de connectivité ultrarapide permettra d’optimiser l’interconnexion entre processeurs, facilitant l’entraînement de modèles d’IA à très grande échelle. Ce partenariat stratégique marque une étape importante pour AWS dans sa course aux performances face à des acteurs dominants comme Nvidia.

AWS a également dévoilé une nouvelle génération de serveurs IA équipés de 144 puces Trainium3, qui offriraient plus de quatre fois la puissance de calcul de la génération précédente, tout en réduisant la consommation énergétique de 40%, selon le vice-président Dave Brown. Ces améliorations visent à proposer une alternative compétitive à Nvidia en matière de rapport performance/prix, tout en répondant à la demande croissante en puissance de calcul pour les modèles IA.

Le groupe proposera par ailleurs à ses clients des infrastructures sur mesure appelées AI Factories, directement installées dans leurs centres de données. En s’associant étroitement à Nvidia, AWS ambitionne de devenir un acteur central de l’écosystème IA mondial. Cette collaboration s’inscrit dans une stratégie plus large de Nvidia visant à promouvoir NVLink auprès des principaux concepteurs de puces, dont Intel et Qualcomm. Amazon prévoit aussi de dévoiler une nouvelle version de son modèle propriétaire Nova d’ici la fin de la semaine, consolidant son engagement dans le développement d’une IA générative maison.