Amazon renforce son partenariat avec OpenAI dans l'IA d'entreprise

Amazon Web Services (AWS) a annoncé une extension majeure de son partenariat avec OpenAI, avec l'arrivée des derniers modèles de la start-up sur Amazon Bedrock. Bedrock est la plateforme managée d'AWS qui permet aux entreprises d'accéder à plusieurs grands modèles d'intelligence artificielle via un même environnement, puis de créer des applications et agents génératifs en conservant les contrôles de sécurité, de conformité et de coûts d'AWS.

L'annonce intervient au lendemain de la révision du partenariat entre OpenAI et Microsoft, qui donne à OpenAI davantage de liberté pour proposer ses produits sur d'autres fournisseurs de cloud. Jusqu'ici, AWS ne proposait que certaines versions ouvertes des modèles OpenAI, arrivées sur sa plateforme en août. Désormais, ses clients pourront tester les derniers modèles propriétaires d'OpenAI, ainsi que Codex, l'agent de programmation utilisé pour écrire, corriger ou tester du code.



Matt Garman, le directeur général d'AWS, a présenté cette intégration comme une demande ancienne des clients. Denise Dresser, la directrice des revenus d'OpenAI, a aussi reconnu en interne que la relation avec Microsoft avait été essentielle, mais qu'elle avait parfois limité la capacité d'OpenAI à servir les entreprises là où elles se trouvent déjà, notamment sur Bedrock.



AWS lance également "Amazon Bedrock Managed Agents powered by OpenAI", un service destiné à créer des agents personnalisés plus sophistiqués, capables d'intégrer une mémoire des interactions précédentes. Pour Amazon, l'objectif est de faire de Bedrock un guichet central de l'IA d'entreprise.



Cette flexibilité arrive à un moment important pour OpenAI, qui prépare une possible introduction en Bourse. Reuters a rapporté que la société pourrait déposer un dossier dès le second semestre 2026, avec des discussions préliminaires évoquant une levée d'au moins 60 MdsUSD et une valorisation pouvant atteindre 1 000 MdsUSD, même si le calendrier pourrait glisser selon les conditions de marché.