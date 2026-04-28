Amazon renforce son partenariat avec OpenAI dans l'IA d'entreprise
Amazon Web Services (AWS) a annoncé une extension majeure de son partenariat avec OpenAI, avec l'arrivée des derniers modèles de la start-up sur Amazon Bedrock. Bedrock est la plateforme managée d'AWS qui permet aux entreprises d'accéder à plusieurs grands modèles d'intelligence artificielle via un même environnement, puis de créer des applications et agents génératifs en conservant les contrôles de sécurité, de conformité et de coûts d'AWS.
L'annonce intervient au lendemain de la révision du partenariat entre OpenAI et Microsoft, qui donne à OpenAI davantage de liberté pour proposer ses produits sur d'autres fournisseurs de cloud. Jusqu'ici, AWS ne proposait que certaines versions ouvertes des modèles OpenAI, arrivées sur sa plateforme en août. Désormais, ses clients pourront tester les derniers modèles propriétaires d'OpenAI, ainsi que Codex, l'agent de programmation utilisé pour écrire, corriger ou tester du code.
Matt Garman, le directeur général d'AWS, a présenté cette intégration comme une demande ancienne des clients. Denise Dresser, la directrice des revenus d'OpenAI, a aussi reconnu en interne que la relation avec Microsoft avait été essentielle, mais qu'elle avait parfois limité la capacité d'OpenAI à servir les entreprises là où elles se trouvent déjà, notamment sur Bedrock.
AWS lance également "Amazon Bedrock Managed Agents powered by OpenAI", un service destiné à créer des agents personnalisés plus sophistiqués, capables d'intégrer une mémoire des interactions précédentes. Pour Amazon, l'objectif est de faire de Bedrock un guichet central de l'IA d'entreprise.
Cette flexibilité arrive à un moment important pour OpenAI, qui prépare une possible introduction en Bourse. Reuters a rapporté que la société pourrait déposer un dossier dès le second semestre 2026, avec des discussions préliminaires évoquant une levée d'au moins 60 MdsUSD et une valorisation pouvant atteindre 1 000 MdsUSD, même si le calendrier pourrait glisser selon les conditions de marché.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.