L'histoire d'Amazon ressemble à celle d'un titan qui, parti de la vente de livres en ligne, a peu à peu bâti un empire mêlant commerce, technologie et innovation. Vingt-cinq ans plus tard, l'entreprise fondée par Jeff Bezos s'impose comme l'une des sociétés les plus puissantes et influentes au monde, avec deux piliers qui concentrent aujourd'hui l'essentiel de sa valeur : le commerce électronique et le cloud via Amazon Web Services (AWS). Mais ce colosse n'est pas figé ; il se réinvente, investit, affine ses modèles, tout en affrontant des vents contraires.

Amazon.com est avant tout un géant de la distribution. Ses activités en ligne couvrent une offre presque infinie : produits électroniques et informatiques, vêtements, produits culturels, équipements de maison et de jardin, cosmétiques et biens de consommation courante. À travers son modèle hybride, mêlant ventes directes et place de marché, la firme a su séduire des millions de vendeurs tiers qui utilisent sa plateforme comme relais commercial. Ces derniers représentent aujourd’hui une part considérable du chiffre d’affaires et contribuent à l’effet réseau qui verrouille la domination d’Amazon dans le commerce en ligne.

En 2025, la répartition des revenus illustre bien cette mutation : 52,7% proviennent des services (dont la marketplace, la publicité et les abonnements) et 47,3% des ventes de produits. Les États-Unis pèsent près de 70% du chiffre d’affaires, tandis que l’Europe (Allemagne et Royaume-Uni en tête) et le Japon forment le deuxième bloc de puissance.

Mais ce commerce en ligne, longtemps considéré comme une activité à faible marge, connaît une transformation. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de Rufus, l’assistant d’achat, ou des systèmes de logistique intelligente, Amazon améliore l’efficacité de ses opérations. En Amérique du Nord, la marge opérationnelle est ainsi passée de 2,4% en 2023 à 7,5% au deuxième trimestre 2025. Une progression spectaculaire qui prouve que l’échelle, alliée à l’innovation, peut rendre ce mastodonte rentable bien au-delà des attentes historiques.

AWS, le joyau technologique sous pression

AWS reste le moteur de profitabilité du groupe. Avec un chiffre d’affaires de 30,9 milliards de dollars au T2 2025, en hausse de 17,5% sur un an, cette division affiche un run-rate annuel dépassant les 120 milliards. Son rôle est crucial : malgré un ralentissement relatif face aux croissances supérieures de Microsoft Azure et Google Cloud, AWS représente encore 63% du résultat opérationnel d’Amazon. Ses marges, bien supérieures à celles du retail (38,1% au T3 2024 avant de reculer à 32,9% en 2025), en font la