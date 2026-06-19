Amazon signe un PPA avec Skyborn pour son futur parc éolien offshore
Amazon et Skyborn Renewables annoncent la signature d'un accord d'achat d'électricité (PPA) de 600 MW pour l'électricité décarbonée provenant du parc éolien offshore Gennaker, que le groupe allemand d'énergies renouvelables projette de développer en mer Baltique allemande.
Par ce PPA, présenté comme le plus important jamais signé en Allemagne, le géant technologique américain apporte à Skyborn la visibilité financière nécessaire pour poursuivre la construction de ce parc, qui ajoutera jusqu'à 976,5 MW de nouvelle capacité éolienne offshore au système électrique allemand.
Appelé à devenir le plus grand parc éolien offshore de la mer Baltique allemande, Gennaker comprendra 63 éoliennes offshore ultramodernes de 15 MW. Une fois opérationnel, il devrait produire suffisamment d'électricité décarbonée pour alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers allemands par an.
La construction devrait commencer après le closing financier de Skyborn à l'été 2026, le parc éolien devant être mis en service vers la fin de 2028. Le projet apportera une contribution significative à l'objectif allemand de 30 GW de capacité éolienne offshore installée d'ici 2030.
Combiné aux projets existants, le portefeuille d'énergie décarbonée d'Amazon en Allemagne comprend désormais 12 projets, représentant une capacité totale de plus de 1,3 GW. Ils devraient générer suffisamment d'énergie décarbonée pour alimenter l'équivalent de plus de 1,8 million de foyers allemands par an.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.