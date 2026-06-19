Amazon signe un PPA avec Skyborn pour son futur parc éolien offshore

Amazon et Skyborn Renewables annoncent la signature d'un accord d'achat d'électricité (PPA) de 600 MW pour l'électricité décarbonée provenant du parc éolien offshore Gennaker, que le groupe allemand d'énergies renouvelables projette de développer en mer Baltique allemande.

Par ce PPA, présenté comme le plus important jamais signé en Allemagne, le géant technologique américain apporte à Skyborn la visibilité financière nécessaire pour poursuivre la construction de ce parc, qui ajoutera jusqu'à 976,5 MW de nouvelle capacité éolienne offshore au système électrique allemand.



Appelé à devenir le plus grand parc éolien offshore de la mer Baltique allemande, Gennaker comprendra 63 éoliennes offshore ultramodernes de 15 MW. Une fois opérationnel, il devrait produire suffisamment d'électricité décarbonée pour alimenter l'équivalent de plus d'un million de foyers allemands par an.



La construction devrait commencer après le closing financier de Skyborn à l'été 2026, le parc éolien devant être mis en service vers la fin de 2028. Le projet apportera une contribution significative à l'objectif allemand de 30 GW de capacité éolienne offshore installée d'ici 2030.



Combiné aux projets existants, le portefeuille d'énergie décarbonée d'Amazon en Allemagne comprend désormais 12 projets, représentant une capacité totale de plus de 1,3 GW. Ils devraient générer suffisamment d'énergie décarbonée pour alimenter l'équivalent de plus de 1,8 million de foyers allemands par an.